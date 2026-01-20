Brésil : le café rapporte plus de 15 milliards de dollars en 2025, malgré un recul des exportations

Pour le président du Cecafé, Márcio Ferreira, ce record de recettes s’explique par la hausse des prix et par les investissements du secteur dans la qualité. « Nos producteurs continuent d’investir dans la technologie, l’innovation et la qualité, ce qui valorise nos cafés et explique que le Brésil reste la seule origine capable d’exporter vers plus de 120 pays, représentant plus d’un tiers du marché mondial », a-t-il souligné.

La baisse des volumes exportés était attendue en raison d’une combinaison de facteurs : des stocks limités après un volume record en 2024 et une récolte 2025 affectée par le climat.

« La diminution des disponibilités a été accentuée par les tarifs de 50% imposés par les États-Unis sur tous les types de café brésilien entre août et novembre, qui a fait chuter de 55% nos livraisons vers ce pays », a précisé M. Ferreira.

En termes de destinations, l’Allemagne est devenue le premier importateur, avec 5,4 millions de sacs, malgré une baisse de 28,8% par rapport à 2024, représentant 13,5% des exportations totales. Les États-Unis, traditionnellement premiers, se classent désormais deuxième, avec 5,3 millions de sacs, soit 13,4% du total et une chute de 33,9%.

Concernant les types de café, l’arabica reste majoritaire, avec 32,3 millions de sacs (80,7% du total), suivi du canéfora (3,9 millions de sacs, 10%), du café soluble (3,6 millions, 9,2%) et du café torréfié ou moulu (58.474 sacs, 0,1%).