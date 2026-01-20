Trump prend part mercredi au Forum économique mondial de Davos

Des dirigeants de grandes entreprises américaines opérant dans des secteurs stratégiques devraient également prendre part aux travaux du Forum.

Il s’agit de la première participation en personne de Donald Trump au Forum de Davos depuis son intervention lors de son premier mandat en 2020. L’année dernière, il avait adressé le Forum virtuellement, quelques jours après son retour à la Maison Blanche.

Placée cette année sous le thème « Un esprit du dialogue », cette édition du Forum économique de Davos met l’accent sur cinq axes majeurs, à savoir l’environnement géopolitique, l’intelligence artificielle, le climat et la nature, les nouvelles sources de croissance économique, ainsi que « les personnes et la préparation ».

Elle connaît la participation de six dirigeants du G7, ainsi que 55 ministres de l’économie et des finances, 33 ministres des affaires étrangères, 34 ministres du commerce et 11 gouverneurs de banques centrales, marquant le plus haut niveau de participation gouvernementale de l’histoire du Forum.