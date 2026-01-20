L’ONU alerte sur une violence record contre les enfants dans les zones de conflit
Les violations des droits des enfants dans les conflits armés ont atteint des niveaux sans précédent en 2024 et sont demeurées alarmantes en 2025, selon un nouveau rapport des Nations Unies.
“Les enfants paient le prix le plus lourd des conflits actuels”, a souligné Mme Frazier, qui a pris ses fonctions en octobre 2025. “Il ne s’agit pas de simples statistiques, mais d’enfances volées et d’avenirs brisés”, a-t-elle déploré.
Le rapport relève notamment une forte augmentation des violences sexuelles contre les enfants, des attaques contre les infrastructures éducatives et sanitaires, ainsi que du recours à la famine et aux armes explosives dans les zones densément peuplées.
Malgré ce constat alarmant, l’ONU fait état de progrès dans plusieurs pays, notamment à travers la libération d’enfants associés à des groupes armés.
“La protection des enfants est possible lorsque la volonté politique existe”, a dit la responsable onusienne, appelant à respecter le droit international humanitaire, à garantir la reddition des comptes et à investir davantage dans la protection de l’enfance.
“L’inaction condamnera une nouvelle génération à grandir dans la guerre”, a-t-elle averti.