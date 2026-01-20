L’ONU alerte sur une violence record contre les enfants dans les zones de conflit

“Les enfants paient le prix le plus lourd des conflits actuels”, a souligné Mme Frazier, qui a pris ses fonctions en octobre 2025. “Il ne s’agit pas de simples statistiques, mais d’enfances volées et d’avenirs brisés”, a-t-elle déploré.

Le rapport relève notamment une forte augmentation des violences sexuelles contre les enfants, des attaques contre les infrastructures éducatives et sanitaires, ainsi que du recours à la famine et aux armes explosives dans les zones densément peuplées.

Malgré ce constat alarmant, l’ONU fait état de progrès dans plusieurs pays, notamment à travers la libération d’enfants associés à des groupes armés.

“La protection des enfants est possible lorsque la volonté politique existe”, a dit la responsable onusienne, appelant à respecter le droit international humanitaire, à garantir la reddition des comptes et à investir davantage dans la protection de l’enfance.

“L’inaction condamnera une nouvelle génération à grandir dans la guerre”, a-t-elle averti.