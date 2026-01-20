Tel-Aviv : les chefs de mission américain et marocain se rencontrent

Le chef du Bureau de liaison du Maroc en Israël a reçu lundi à Tel-Aviv l’ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, afin d’évoquer le renforcement des relations bilatérales.

À l’issue de l’entretien, l’ambassadeur américain a qualifié la discussion d’« excellente » et a réaffirmé la détermination des États-Unis à consolider les acquis de la normalisation entre le Maroc et Israël, tout en exprimant sa satisfaction à poursuivre la coopération avec Rabat.

Cette rencontre s’inscrit dans un contexte marqué par l’invitation personnelle adressée par le président Donald Trump au Roi Mohammed VI à rejoindre, en tant que membre fondateur, le « Conseil de paix » (Board of Peace) chargé de superviser la mise en œuvre du plan américain en 20 points pour Gaza. Cette instance, présidée par Donald Trump, vise à coordonner le désarmement du Hamas, le déploiement d’une force internationale de stabilisation, la reconstruction de l’enclave et son administration quotidienne par un comité palestinien de technocrates.

Le Maroc, sollicité aux côtés d’autres pays arabes (Égypte, Jordanie, Émirats, Qatar, Turquie), pourrait y jouer un rôle de médiateur régional tout en renforçant sa visibilité diplomatique internationale.