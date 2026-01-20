Tourisme mondial : 1,5 milliard de voyageurs en 2025, un record (ONU Tourisme)

Près de 1,52 milliard de touristes ont voyagé à l’étranger en 2025, un record, selon un rapport publié, mardi, par ONU Tourisme.

ÉconomieA la UneEn direct
Par
D’après l’agence onusienne basée à Madrid, le nombre de voyages touristiques internationaux réalisés l’an dernier a progressé de 4 % par rapport à 2024 (1,4 milliard), générant des recettes mondiales estimées à 1.900 milliards de dollars, en hausse de 5 % sur un an.

« La demande de voyages est restée soutenue tout au long de 2025, malgré la forte inflation des services touristiques et les incertitudes liées aux tensions géopolitiques », a souligné la secrétaire générale d’ONU Tourisme, Cheikha Al Nowais, dans un communiqué.

En Europe, première destination touristique mondiale -avec la France et l’Espagne en tête- 793 millions d’arrivées internationales ont été enregistrées en 2025, selon le rapport annuel de l’organisation. Ce chiffre représente une hausse de 4 % par rapport à 2024 et de 6 % par rapport à 2019, dernière année de référence avant la pandémie de Covid-19.

« Nous anticipons la poursuite de cette dynamique positive en 2026, dans un contexte où l’économie mondiale devrait demeurer globalement stable », a ajouté Cheikha Al Nowais.

La publication de ce rapport intervient alors que de nombreux dirigeants mondiaux sont réunis à Davos, en Suisse, sur fond de tensions commerciales internationales.

Dans les Amériques, la croissance du tourisme international est restée limitée en 2025 (+1 %), « en partie en raison des performances modestes des États-Unis ».

Par Atlasinfo (avec MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite