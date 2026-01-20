Belgique : le formateur du gouvernement bruxellois jette l’éponge

M. Verougstraete a fait cette annonce après une heure de réunion avec des partenaires qui devaient participer au nouvel exécutif régional, à savoir les formations francophones Parti socialiste (PS), Ecolo (écologistes) et DéFI (centre) et néerlandophones Groen (écologistes) et Vooruit (socialistes), pour ce qui aurait dû être la première séance de négociations d’un budget pour la Région bruxelloise.

Le formateur a pointé l’absence à cette réunion du ministre bruxellois du Budget, Dirk De Smedt, du parti libéral flamand OpenVLD, qui a renoncé à venir, sur injonction de son parti nouvellement rebaptisé Anders, après avoir pourtant accepté de le faire il y a quelques jours.

« Face aux nouvelles exigences de l’Open Vld (Anders) et au refus du ministre du Budget de participer aux négociations visant à mettre en place les réformes pourtant indispensables pour relever Bruxelles et la doter d’un budget crédible, nous devons acter que les conditions de la réussite de notre initiative ne sont pas présentes », a déclaré M. Verougstraete à la presse.

« Après 19 mois de rendez-vous manqués, de tabous et de vétos, c’est l’existence même de la Région qui est en péril », a-t-il martelé, ne cachant pas sa « frustration ».

Il a toutefois indiqué que son parti restait disponible pour toute solution permettant à Bruxelles de trouver une issue et se doter enfin d’un gouvernement.

La région bruxelloise reste sans gouvernement de plein pouvoir depuis les élections de juin 2024, ce qui constitue un record en termes de blocage politique et menace la région de graves conséquences notamment en matière de déficit économique et de dégradation de la notation financière.