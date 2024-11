Après la Maison Blanche et le Sénat, les républicains à la conquête de la chambre des Représentants

Avec 211 sièges, les républicains ne sont qu’à sept représentants pour remporter la majorité à la chambre basse du Congrès. Les démocrates n’ont engrangé jusqu’à présent que 199 sièges.

Cependant, le dépouillement des bulletins de vote pour les 27 sièges restants est toujours en cours avec des pronostics mitigés sur l’issue de cette course très serrée.

Pour reprendre la majorité à la Chambre basse, qu’ils avaient perdue en 2022, les démocrates doivent renverser quatre districts détenus actuellement par les républicains, tout en maintenant leur mainmise sur les sièges qu’ils détiennent déjà.

Les républicains disposent actuellement d’une faible majorité à la Chambre, avec 220 sièges, contre 212 sièges dans l’escarcelle des démocrates, trois sièges étant vacants.

Si les républicains arrivent à contrôler les deux chambres du Congrès, en plus de la Branche exécutive de l’Etat, après l’élection du président Donald Trump, ils auront les coudées libres dans les deux principaux pouvoirs, et pourront gouverner avec beaucoup d’aisance tant en matière de politiques intérieure qu’étrangère.

Au niveau du Sénat, désormais sous contrôle républicain avec 53 sénateurs contre 45 pour les démocrates, l’approbation de la nomination des responsables de l’administration (ministres, ambassadeurs, directeurs d’agences…), et la ratification des accords et traités avec d’autres pays sera plus fluide et plus rapide.

En ce qui concerne l’adoption des lois, une majorité à la chambre basse permettra de passer un maximum de textes, la chambre des Représentants étant la seule habilité à proposer et à adopter les textes de loi.