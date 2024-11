Éliminatoires CAN-2025 : 26 joueurs retenus par le sélectionneur du Gabon pour affronter le Maroc

Le Gabon affrontera, dans le cadre des 5è et 6è journées des éliminatoires (groupe B), le Maroc et la République Centrafricaine, les 15 et 18 novembre.

La liste des Panthères, qui occupent la deuxième place avec sept points, derrière les Lions de l’Atlas (12 points), est marquée notamment par le retour de l’attaquant Pierre Emerick Aubameyang, absent pour cause de blessure de la double confrontation contre le Lesotho en octobre dernier.

Voici par ailleurs la liste des 26 joueurs convoqués :

Gardiens: Junior Fotso Noubi, Loyce Mbaba, Loïc Owono Ella.

Défenseurs : Aaron Appidangoye, Alex Moucketou, Jacques Ekomie, Sidney Obissa, Michel Mboula, Jeremy Oyono Omva, Anthony Oyono Omva.

Milieux : Mario Lemina, Serge Ngouali, Clench Loufilou Ndalla, Guelor Kanga Kaku, Medwin Biteghe, Eric Bocoum , Jeff Biloungou.

Attaquants: David Sambissa, Denis Bouanga, Jim Allevinah, Shavy Babicka, Pierre-Emerick Aubameyang, Allan Do Marcolino, Noha Lemina, Junior Effaghe et Jérémie Obounet.