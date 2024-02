AP-UpM: les présidents des Parlements saluent la contribution marocaine active au sein des instances de l’Assemblée

Dans la déclaration finale adoptée à l’issue de la 17ème session de l’Assemblée parlementaire de l’UpM baptisée « L’esprit de Rabat », les présidents des Parlements se sont félicités des efforts fournis par le Maroc durant son mandat, louant la contribution parlementaire appréciable du Royaume en tant que membre fondateur à la réussite de l’organisation des réunions du bureau et du bureau élargi ainsi que l’accueil et la préparation de la 17ème session plénière de l’Assemblée. Les Parlements membres sont attachés aux principes de coexistence pacifique et de tolérance, et désireux de préserver la cohésion et l’esprit de compromis qui fédèrent les peuples euro-méditerranéens et motivent leur action parlementaire commune, souligne la déclaration. Les présidents des parlements membres de l’AP-UpM ont aussi mis en avant la nécessité de poursuivre le dialogue et la concertation entre les parlements membres et de consolider les efforts déjà entrepris, en vue de faire de la Méditerranée un espace prospère où règnent la paix, la démocratie et le co-développement. Ils ont aussi rappelé, dans cet esprit, la volonté manifestée par les parlementaires méditerranéens, depuis le lancement du Processus de Barcelone en 1995 et la création de l’Union pour la Méditerranée en 2008, en passant par le Forum parlementaire euro-méditerranéen (1998) et l’Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne (2004), vers l’AP-UpM en 2010, de soutenir la mise en œuvre des engagements pris au niveau intergouvernemental. Appelant à ériger la dimension économique en priorité au sein de l’UpM à travers l’élimination des obstacles entravant les échanges commerciaux et le développement de projets d’investissement dans la région, en particulier dans les secteurs clés pour l’intégration régionale, tels que les transports et la connectivité énergétique, les présidents ont insisté sur les principaux piliers de la coopération parlementaire méditerranéenne, à savoir le dialogue politique, la coopération économique et culturelle, et le dialogue humain, social et culturel.

A cet égard, ils ont insisté sur l’importance de repositionner la coopération et le partenariat à travers des projets structurants et novateurs dans les domaines d’intérêt commun.

Ils ont, en outre, rappelé le devoir qui leur incombe d’être à l’écoute des attentes et des préoccupations des peuples de la région en ce qui concerne les changements climatiques, la sécurité sanitaire, la problématique migratoire, la traite d’êtres humains, le crime organisé, le terrorisme et tous les aléas sécuritaires qui requièrent une action euro-méditerranéenne commune. D’autre part, ils ont salué l’action de la co-présidence UE-Jordanie de l’Union pour la Méditerranée, se félicitant de la candidature du Royaume du Maroc à cette fonction qui ne manquera pas de donner un nouvel élan à l’intégration euro-méditerranéenne. S’agissant de la question palestinienne, les présidents ont condamné la recrudescence de la violence dans la bande de Gaza et en Cisjordanie et le coût humain qu’elle engendre, en insistant sur la nécessité d’un cessez-le-feu immédiat et permanent dans le strict respect du droit international humanitaire et la libération de tous les civils innocents. Ils ont exprimé, à cet égard, leur rejet du déplacement forcé des Palestiniens, en appelant à ce que soit assuré un flux d’aide humanitaire destinée à la population civile dans la bande de Gaza de manière adéquate, sûre et sans entrave, rappelant l’urgence de réactiver le processus de paix israélo-palestinien pour favoriser la recherche d’une solution globale à la question du Moyen-Orient, qui soit juste et durable et qui puisse créer un horizon politique propice à l’établissement de deux États vivant côte à côte, en paix et en harmonie.

Les travaux de cette session, qui a été précédée par le 8ème Sommet des présidents de l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée (AP-UpM), ont été sanctionnés par la présentation et l’adoption des recommandations et des propositions des Commissions et du Groupe de travail sur les procédures et finances de l’Assemblée, l’adoption des rapports et recommandations des commissions, outre la passation de la présidence de l’AP-UpM à la rive nord de la Méditerranée, en l’occurrence au Congrès des députés espagnol.