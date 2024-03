Le CCG salue l’Initiative Africaine Atlantique du Roi Mohammed VI

Le Secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG), Jasem Mohamed Albudaiwi, a salué l’initiative Africaine Atlantique lancée par le Roi Mohammed VI au profit des Etats du Sahel.

Les Etats du CCG saluent l’Initiative Africaine Atlantique du souverain qui permettra de renforcer la coopération entre les Etats du Sahel et ceux de la façade atlantique, a indiqué M. Albudaiwi lors de la réunion ministérielle tenue, dimanche à Riyad, entre les Etats du CCG et le Royaume du Maroc.

M. Albudaiwi a insisté à cette occasion sur l’importance que revêt le partenariat stratégique liant le Maroc et les pays du Conseil de coopération du Golfe et sur l’aspiration des Etats membres du Conseil à consolider davantage les relations économiques entre les deux parties.

Cette réunion, tenue en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, et Leurs Altesses et Excellences les ministres des Affaires étrangères des pays membres du CCG, a été l’occasion de renforcer les fondements solides du partenariat stratégique liant les deux parties, conformément à la Vision de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et ses frères chefs d’État du Golfe.