Marrakech à l’heure de la manifestation culturelle « Lmoussem »

Dans une déclaration à la MAP, la directrice artistique de cet événement, Nezha Haikoun, a relevé que cet événement culturel tend à raviver le patrimoine marocain et à le rapprocher davantage du public.

« Lmoussem » puise dans la culture marocaine et le patrimoine du Royaume, a-t-elle ajouté, notant que la troupe Fanoramic poursuivra son inspiration, ses recherches et son travail sur ce legs dans ses œuvres théâtrales dans le but de le valoriser et de le faire connaitre à la nouvelle génération.

Le programme de cet événement culturel comprend une série d’activités de divertissement visant l’animation culturelle de la cité ocre et la célébration de la ville et de son patrimoine, à travers des ateliers sur l’art du conte, la gravure sur les récipients en céramique et la fabrication de bijoux, ainsi que des spectacles folkloriques au profit des enfants, en plus de la présentation d’une pièce théâtrale intitulée « Khalkhal et Gharbal ».

Placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, l’événement « Marrakech, capitale de la culture dans le monde islamique pour l’année 2024 » sera l’occasion de présenter la richesse historique et culturelle de la cité ocre, qui se distingue par son charme particulier, traduit notamment par son architecture andalouse ainsi que celle des mosquées et des palais islamiques.