La Chine réaffirme son attachement à son Initiative La Route et la Ceinture

La Chine a réaffirmé, dimanche, son attachement à son Initiative la Route et la Ceinture (BRI), en tant que plate-forme de coopération et d’échange.

La coopération de haute qualité dans le cadre de la BRI a offert de grandes opportunités et réalisé des progrès notables aux pays partenaires dans la réalisation d’un développement commun, a indiqué Liu Jieyi, porte-parole de la deuxième session du 14e Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC). Lancée il y a 10 ans, la BRI vise notamment à « construire un grand marché unifié et d’utiliser pleinement les marchés internationaux et nationaux, à travers l’échange culturel et l’intégration, pour renforcer la compréhension mutuelle et la confiance des pays membres, ce qui se traduira par un modèle innovant d’afflux de capitaux et de viviers de talents. À ce jour, plus de 150 pays et plus de 30 organisations internationales ont participé à cette initiative. De 2013 à 2022, le volume total des importations et des exportations entre la Chine et les pays partenaires de l’Initiative a atteint plus de 19.000 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel moyen de 6,4%.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, M. Liu a indiqué qu’en tant que « plate-forme importante pour construire une communauté de destin pour l’humanité », la BRI a servi de pont pour parvenir à des bénéfices mutuels. Les peuples de différents pays ont bénéficié de la coopération dans le cadre de la BRI, a ajouté le responsable, relevant que l’Initiative continue d’apporter « des résultats tangibles ». La BRI sera parmi les axes débattus à l’occasion de la session du CCPPC, qui s’ouvrira lundi à Beijing. Elle se tiendra en parallèle de la deuxième session de la 14e Assemblée populaire nationale (APN, organe législatif suprême du pays).

Les deux sessions annuelles sont le plus important rendez-vous du calendrier politique chinois. Elles se tiendront avec la participation de plus de 5.000 délégués, venus des quatre coins de la Chine pour tracer la feuille de route économique et politique du pays durant l’année 2024.