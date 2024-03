La 10e Conférence de Doha sur la finance islamique prône l’utilisation des big data et l’IA dans le domaine la finance islamique

Les participants à cet évènement ont indiqué que les banques islamiques peuvent conduire une transformation sans précédent dans plusieurs domaines en exploitant les technologies d’IA générative, telles que le » automated machine learning » et le « deep learning », notamment dans la prise de décision, la gestion des risques, la détection des fraudes, le filtrage des clients, le trading algorithmique et l’autonomisation de la main-d’œuvre grâce aux avancées technologiques modernes, dans le respect des principes éthiques de la finance islamique.

Dans ce contexte, ils ont souligné la possibilité d’accorder aux robots et aux agents électronique de commerce une éligibilité et responsabilité financière, sur la base des estimations fondées sur l’existence d’une responsabilité financière pour les non-humains, tels que les groupes de personnes, les fonds, les « waqf » et les « Bayt al-mal ».

Ils ont également abordé dans les recommandations finales de la conférence, la manière dont la technologie du traitement du langage naturel (NLP) peut contribuer au développement des produits financiers islamiques et à la prise de décision par les consommateurs et les investisseurs, en fournissant de meilleurs services aux clients et en améliorant la compréhension des produits financiers islamiques.

Ces recommandations ont incité au renforcement de la coopération entre les institutions financières islamiques et les entreprises de technologie NLP, afin d’échanger des connaissances et de développer des solutions innovantes pour répondre aux besoins du marché.

Au cours de ses sessions scientifiques, les thèmes de la « gouvernance de la charia et des technologies intelligentes », « l’impact des technologies modernes sur l’efficacité des institutions financières islamiques » et « éthique de la finance islamique à la lumière des systèmes intelligents », ont été passés en revue à travers des documents de travail présentés par des chercheurs, des universitaires et des spécialistes.