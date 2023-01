Les préoccupations environnementales planent sur l’ouverture du Forum de Davos

L’ouverture de cet événement, qui se poursuit jusqu’au 20 janvier courant, a été marquée par la tenue de la 28è édition des Crystal Awards, qui récompense des artistes.

A cette occasion, quatre leaders d’exception dans le domaine culturel et artistique ont été récompensés pour leurs initiatives visant à protéger l’écosystème, leur mobilisation pour faire face au changement climatique ainsi que pour leur lutte au service des causes humanitaires et de l’avancement des secteurs sociaux.

Il s’agit de l’acteur britannique Idris Elba, de l’artiste américaine et militante écologiste Maya Lin, du mannequin et militante canadienne Sabrina Dhowre Elba, également ambassadrice de bonne volonté auprès du Fonds international des Nations Unies pour le développement agricole (FIDA), et de la chanteuse d’opéra américaine Renée Fleming.

Les séances de dialogue du Forum ont été inaugurées par un colloque intitulé “Harmonie avec la Nature” axé sur les modes de mobilisation pour lutter contre les effets négatifs du changement climatique, avec la participation d’acteurs environnementaux de différents horizons. Ces derniers ont présenté diverses expériences pour enrayer l’hémorragie environnementale et jeter les bases de la durabilité.

Le Forum connait la participation de plus de 2.500 leaders, acteurs publics, dirigeants de grandes entreprises et responsables d’organisations internationales et non gouvernementales. Par ailleurs, plus de 50 chefs d’État et de gouvernement prennent part à cette édition du Forum, éclipsée par de nombreux enjeux géopolitiques, économiques et des défis sociaux.