Washington appelle les entreprises turques à ne plus traiter avec la Russie

“Une lettre signée par le secrétaire américain adjoint au Trésor, Adewale Adeyemo, sur le risque de sanctions pour les entreprises en Turquie en lien avec les personnes et institutions visées par les sanctions contre la Russie, a été transmise à la Tüsiad”, a indiqué l’organisation dans un communiqué.

Dans cette lettre adressée lundi aux deux organisations patronales turques et relayée par le Wall Street Journal, ledit Département avertit les entreprises et institutions turques contre un “risque accru” face “aux tentatives de la Russie d’utiliser” Ankara “pour échapper aux sanctions”, écrit le Wall Street Journal.

“Les entreprises turques ne peuvent s’attendre à faire du commerce avec les individus ou entités russes sanctionnés et maintenir des liens avec les Etats-Unis. (…) Les banques turques ne peuvent espérer avoir des liens avec les banques russes sanctionnées et conserver leurs relations avec les banques mondiales, ainsi qu’avoir accès aux dollars américains”, a averti le Département du Trésor cité par le WSJ.

Washington est préoccupé par le récent rapprochement commercial entre Moscou et Ankara, surtout après la rencontre, début août à Sotchi en Russie, entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Cette rencontre a été sanctionnée par un accord visant à développer la coopération énergétique et économique entre les deux pays. Il a été convenu, notamment, que la Turquie paie en roubles une partie de ses importations de gaz russe et qu’elle utilise davantage le système russe du paiement Mir. En juin dernier, le secrétaire adjoint américain au Trésor, Wally Adeyemo, s’est déplacé à Ankara pour faire part à Washington des inquiétudes de son pays quant aux hommes d’affaires et sociétés russes qui se servent de leurs réseaux en Turquie pour contourner les sanctions occidentales.