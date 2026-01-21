Un Français arrêté à l’aéroport de Marrakech pour une affaire de falsification et de trafic de drogues

Le pointage du mis en cause sur la base des données de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) a montré qu’il faisait l’objet d’un avis de recherche international, en vertu d’une notice rouge émise à la demande du Bureau central national de Paris, en vue de l’exécution d’une décision judiciaire rendue à son encontre pour son implication présumée dans une affaire d’enlèvement et de séquestration avec violence, dans le cadre de règlements de comptes entre réseaux de trafic de stupéfiants, ajoute la même source.

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider l’ensemble des circonstances de cette affaire, ainsi que de déterminer l’ensemble des actes criminels qui lui sont reprochés.

Par ailleurs, le Bureau central national Interpol Rabat relevant de la Direction générale de la sûreté nationale a été chargé de notifier son homologue en France de cette arrestation en vue de l’envoi du dossier d’extradition.

Cette interpellation s’inscrit dans le cadre de l’engagement des services de sécurité marocains en faveur de l’activation des mécanismes de coopération sécuritaire internationale, notamment en matière de traque et d’arrestation des personnes recherchées à l’échelle internationale pour des affaires de criminalité transfrontalière.