Lancement à Nouaceur des travaux du Resort Bouskoura Park, un projet de 300 MDH

« Bouskoura Park s’inscrit dans une dynamique territoriale ambitieuse, en phase avec l’évolution de Casablanca en tant que poumon économique du Royaume », souligne le communiqué.

Dans un contexte où le Maroc confirme son positionnement comme destination touristique majeure à l’échelle régionale et internationale, Bouskoura Park s’inscrit dans les orientations nationales visant à renforcer l’offre touristique, l’attractivité des territoires et à promouvoir un tourisme durable, responsable et créateur de valeur, ajoute-t-on, notant que le projet répond également aux besoins croissants de la région en matière d’infrastructures d’accueil pour les grands événements.

Implanté sur une assiette foncière de plus de 5,3 hectares, face au Golf Casa Green Town et à proximité immédiate de la forêt de Bouskoura, le complexe bénéficie d’un emplacement stratégique au sein de l’un des principaux poumons verts de la région. Il se situe à moins de 20 minutes de l’aéroport international Mohammed V et à proximité directe des grands pôles économiques, notamment Casablanca Finance City.

Le projet s’inscrit dans une démarche environnementale exigeante et est engagé dans un processus de certification HQE, traduisant une volonté affirmée d’intégration durable et responsable.

Le programme prévoit un Hôtel 5 étoiles Radisson Blu de 119 chambres; un Centre de conférences et d’événements premium de plus de 4 000 m²; un Business center intégrant des espaces de restauration, de services et de loisirs; ainsi qu’un pôle Sport & Wellness comprenant un bâtiment Fitness & Spa et des équipements sportifs.

« Bouskoura Park a été conçu comme une destination à part entière, en parfaite cohérence avec l’identité écologique de Bouskoura Ville Verte et le rayonnement économique, touristique et environnemental de la région de Casablanca », indique Amr Chegdali, Directeur Général de Bouskoura Park, cité dans le communiqué.

La cérémonie s’est tenue en présence notamment du gouverneur de la province de Nouaceur, Jalal Benhayoun, du président de la Région Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, du Directeur Général du Centre Régional d’Investissement (CRI) de Casablanca-Settat, Salmane Belayachi, du Directeur Général de la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), Imad Barrakad ainsi que des représentants du Radisson Hotel Group.