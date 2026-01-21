Brésil : Petrobras injecte plus d’un milliard de dollars pour sa première bioraffinerie

« Nous prévoyons, au second semestre, le début de la transformation de la raffinerie Riograndense en une unité produisant des carburants 100 % biosourcés », a déclaré la présidente de Petrobras, Magda Chambriard.

Située dans l’État du Rio Grande do Sul (sud), l’unité est détenue par Petrobras, Ultra et Braskem. Depuis 2023, elle menait des essais de production de carburants à partir de bio-huile, pour la transition vers un modèle de raffinage plus durable.

Lors d’une cérémonie à laquelle assistait le président Luiz Inácio Lula da Silva, Petrobras a également signé des contrats d’un montant total de 520 millions de dollars pour la construction de navires, dans le cadre d’un programme de relance de l’industrie navale nationale.

Les accords portent sur la construction de cinq méthaniers dans l’Etat du Rio Grande do Sul, de 18 pousseurs à Santa Catarina (sud) et de 18 barges dans l’Amazonas (nord), destinés à être exploités par Transpetro, filiale du groupe chargée de la logistique de transport.

Selon Petrobras, ces nouvelles unités porteront la flotte de méthaniers à quatorze navires, permettant de tripler la capacité de transport de GPL et de réduire la dépendance au recours à des navires affrétés.

La compagnie précise que les nouveaux méthaniers seront jusqu’à 20 % plus économes en énergie, réduiront les émissions de gaz à effet de serre de 30 % et pourront opérer dans des ports électrifiés.

Ces contrats s’inscrivent dans le cadre d’un programme prévoyant jusqu’à 6 milliards de dollars d’investissements dans la construction navale d’ici à 2030. Le gouvernement estime que ces projets pourraient générer plus de 9.000 emplois directs et indirects, dont environ 7.000 dans le seul chantier naval de Rio Grande.

Selon Magda Chambriard, le secteur naval brésilien est passé de 18.000 emplois en 2022 à près de 50.000 fin 2025, avec une projection pouvant atteindre 80.000 emplois d’ici 2028.