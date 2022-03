Tassoultante/Marrakech: les ONG MekkiL’ et El Yassmine lancent “Securaid”, une caravane médicale pluridisciplinaire

Les ONG MekkiL’ et El Yassmine concrétisent leur nouveau partenariat à travers l’opération « Securaid », une caravane médicale pluridisciplinaire appuyée par une campagne de prévention et de sensibilisation au profit des populations du monde rural.

Pour cette première phase, la caravane médicale accueillera pas moins de 450 bénéficiaires inscrits en amont, acheminés en transport organisé vers le Centre de Santé de Sidi Moussa (commune de Tassoultante/Marrakech) qui a mis en place un parcours de soins coordonné avec ses 5 salles de consultations.

Securaid accueillera prioritairement les enfants et les jeunes le premier week-end (5-6 Mars) à travers un parcours de santé complet intégrant des consultations pédiatrique, généraliste, oto-rhino-laryngologiste, dentaire et ophtalmologique suivies d’un rendez-vous avec un opticien. Les patients pourront ainsi et si besoin, bénéficier de lunettes de vue adaptées.

Les 12 et 13 Mars, Securaid recevra les adultes qui bénéficieront du même parcours de santé, étendu à des consultations gynécologiques à des fins de dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus. Le Centre de référence de santé reproductive pour la détection précoce des cancers du sein et col utérin, initié par la Fondation Lalla Salma a confirmé être prêt à accueillir des bénéficiaires en cas de besoin.

Enfin, des consultations néphrologique et neurologique, d’urologie, de cardiologie et d’endocrinologie seront également au rendez-vous pour compléter les bilans de santé complets offerts aux patients. Une surveillance particulière sera accordée au diabète et au cholestérol afin de prévenir les pathologies à risque.

Ce ne sont pas moins de 16 médecins, 15 infirmiers(ères) et 3 sages-femmes, travaillant majoritairement aux CHU et Hôpitaux publics de Marrakech, qui se mobilisent généreusement pour offrir les consultations et les soins nécessaires aux bénéficiaires du monde rural. Ils seront assistés par les équipes bénévoles des ONG MekkiL’ et El Yassmine pour le volet organisation et logistique sur site.

Une opération encadrée par les autorités locales de Tassoultante pour assurer le bon déroulement du programme mis en place par les deux ONG, à l’œuvre depuis plusieurs semaines.

La délégation du ministère de la Santé de Marrakech-Safi, partenaire actif, apporte son précieux soutien, confirmant ainsi sa mission de renforcer l’accès à la santé pour tous. Son appui se traduit notamment par la mobilisation du corps médical, les agents de soutien ainsi que la mise à disposition du centre de santé de Sidi Moussa.

Les laboratoires Laprophan, pionnier de l’industrie pharmaceutique marocaine et principal donateur, ont mobilisé leurs équipes pour participer et faire don d’un important lot de médicaments.

Securaid s’inscrit dans le cadre du projet-pilote sur 5 ans « Douars en vie » dont l’objectif est le développement socio-économique d’un village rural, à travers 5 axes majeurs, l’éducation, la santé, l’épanouissement, le sport et l’environnement.

Les 450 premiers bénéficiaires sont ainsi issus du Douar Seraghna, sis à Tassoultante. Les inscriptions sont désormais closes mais les organisateurs envisagent d’étendre prochainement cette action à d’autres douars de la commune de Tassoultante.

L’ONG Mekkil’ est présidée par l’ancien patron du Fonds monétaire international et ex-ministre français de l’Economie et des Finances, Dominique Strauss-Kahn. Myriam L’Aouffir en est la vice-présidente et trésorière.