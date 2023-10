Séoul et Washington effectuent un exercice anti-sous-marin conjoint

L’exercice biennal « Silent Shark », qui a débuté le 6 octobre et prend fin dimanche, vise à renforcer les capacités des pays en matière de lutte anti-sous-marine, a fait savoir l’agence de presse Yonhap, citant la marine coréenne.

La Corée a envoyé plus tôt un sous-marin de classe Son Won Il de 1.800 tonnes et deux avions de patrouille P-3C pour cet exercice conjoint de recherche, de suivi et d’attaque d’un sous-marin conventionnel.

L’exercice intervient alors que Pyongyang s’est engagé à renforcer sa dissuasion nucléaire dans un contexte de tensions accrues dans la péninsule coréenne.

Au début du mois dernier, la Corée du Nord a annoncé avoir lancé un nouveau “sous-marin d’attaque nucléaire tactique” capable de mener une attaque nucléaire sous-marine.