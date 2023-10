La Chine renforce le soutien à son économie

La Chine continuera de déployer son système financier pour soutenir l’économie plombée par l’incertitude, a indiqué le Conseil d’État, plus haute autorité administrative du pays. Dans un rapport, soumis samedi aux délibérations des législateurs en conclave actuellement dans le cadre du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale chinoise, le Conseil a indiqué que depuis le quatrième trimestre de 2022, le système financier de la Chine a mis en œuvre une politique monétaire prudente tout en continuant à offrir un soutien solide à l’économie et assurer la fluidité du marché financier.

Le système financier œuvrera pour stimuler de nouveaux moteurs de croissance, fournir un soutien financier stable à la demande et à la consommation tout en renforçant les services financiers mis à la disposition des entreprises privées, selon le rapport. Des efforts supplémentaires seront déployés pour accroître l’offre financière dans des domaines clés dont les industries de pointe, les industries stratégiques émergentes et les entreprises scientifiques et technologiques, afin d’accélérer le développement d’un système industriel moderne, a ajouté le Conseil, soulignant que la Chine soutiendra également les infrastructures et la construction de grands projets et appuiera les sociétés immobilières pour assurer la réalisation des projets de logement.

La deuxième économie mondiale a multiplié ces derniers mois le soutien à l’économie dans une tentative de redynamiser l’activité économique, notamment le secteur immobilier en difficulté. Ces mesures ont été saluées par les investisseurs et les analystes qui estiment que le soutien gouvernemental devrait empêcher une dégradation du secteur immobilier. Le pays fait actuellement face à un ralentissement économique et l’attention se porte notamment sur l’immobilier confronté à une crise de l’endettement. Le secteur représente environ 25% de l’économie chinoise.

Par ailleurs, des chiffres rendus publics cette semaine par le Bureau national des statistiques (BNS, gouvernemental) ont montré que l’économie chinoise a progressé au troisième trimestre de l’année en cours à un rythme plus soutenu, alors que la consommation a aussi accéléré en septembre, laissant à penser que ce rebond pourrait permettre à Beijing d’atteindre l’objectif de croissance annuelle de 5% fixé par le gouvernement. D’après les données du BNS, le produit intérieur brut (PIB) de la Chine a progressé en rythme annuel de 4,9% sur la période juillet-septembre. Il s’agit toutefois d’une croissance moins importante qu’au deuxième trimestre (+6,3%).

Les données du BNS ont également montré que la production industrielle a dépassé les attentes en septembre, avec une hausse de 4,5% sur un an. Indicateur clé de la consommation, les ventes au détail ont progressé de 5,5% le mois dernier après une hausse de 4,6% en août.