Sahara marocain : La Finlande, premier pays nordique à soutenir le plan d’autonomie (Les Echos)

Le journal, qui rappelle l’historique du conflit autour du Sahara marocain alimenté par l’Algérie, souligne que « les partisans de la position algérienne se font rares ».

« Au fil des années, leur nombre s’est réduit comme peau de chagrin », note le quotidien, qui énumère les nombreux États ayant retiré leur reconnaissance de la fantomatique « rasd » et ceux qui ne l’ont jamais reconnue.

Le journal, qui se fait l’écho également des pays qui ont soutenu la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara et le plan d’autonomie présenté par le Royaume, rappelle que fin juillet, « la France est allée encore plus loin, en affirmant que +le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine+ ».