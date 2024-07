Russie: 150.000 personnes appelées pour faire leur service militaire

« La conscription printanière des citoyens pour le service militaire est terminée. (…) Au printemps de cette année, 150.000 personnes ont été appelées pour le service militaire et envoyées dans les Forces armées de la Fédération de Russie et dans d’autres formations militaires », précise, dans un communiqué, le département de la Défense.

Les commissions de conscription ont commencé leurs travaux le 1er avril et l’envoi des conscrits depuis les points de rassemblement a commencé le 15 avril, selon la même source.

Comme lors des précédentes campagnes de conscription, les jeunes arrivant dans les commissariats militaires avaient le droit de choisir d’effectuer leur service militaire dans diverses branches des Forces armées, en tenant compte de leur état de santé et des résultats des examens professionnels, ajoute-t-on.

Une attention particulière a été accordée au recrutement d’unités scientifiques, de recherche et de production, ainsi que de sociétés sportives. « Ainsi, 575 jeunes ont été envoyés dans des unités scientifiques, de recherche et de production et 200 membres de l’équipe nationale olympique russe ont été envoyés dans des entreprises sportives », détaille le communiqué.

Selon le ministère de la Défense, 15 vols des Forces armées de Russie, 14 échelons militaires, 172 vols de l’aviation civile, des trains de passagers ainsi que les services du transport routier des unités militaires ont été mobilisés pour assurer le transport des circonscrits vers leurs unités où il effectueront leur service militaire.