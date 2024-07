Royaume-Uni : ouverture des bureaux de vote pour les élections législatives

Le coup d’envoi du scrutin a été donné à 07hh00 locales (GMT+1) pour des élections générales qui pourraient mettre un terme à 14 ans de règne conservateur. Immédiatement après la fermeture des bureaux de vote à 22h00, les urnes seront transportées aux centres de dépouillement pour le début du décompte.

Les 650 sièges de la chambre basse du Parlement, couvrant 543 circonscriptions en Angleterre, 57 en Écosse, 32 au Pays de Galles et 18 en Irlande du Nord sont en jeu. Au total, 4.515 candidats se lancent dans la course cette année, un nombre record.

Le parti conservateur a présenté des candidats dans 635 circonscriptions, le parti travailliste et les libéraux-démocrates dans 631, tandis que l’ancien parti du Brexit, Reform UK, a 630 candidats, soit près de deux fois plus qu’il y a cinq ans, et les Verts 629.

Les parlementaires sont élus au suffrage universel direct lors d’un scrutin uninominal majoritaire à un tour, pour un mandat de cinq ans. Dans chaque circonscription, le candidat ayant remporté le plus de voix est déclaré vainqueur. Dans la pratique, ce mode de scrutin favorise les grands partis, en l’occurrence le parti conservateur et le parti travailliste.

Le Premier ministre est nommé par le roi. Il s’agit du chef du parti majoritaire si une majorité absolue se dégage, ou du chef du principal parti de la coalition qui se forme en cas d’absence de majorité absolue. Pour décrocher la majorité absolue, un parti doit remporter au moins 326 sièges.

Alors que plusieurs résultats commenceront à tomber dans la nuit, la grande majorité des vainqueurs devrait être connue avant 09h00 le vendredi matin.