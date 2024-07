Législatives françaises : les partis rivalisent de stratagèmes pour mettre en difficulté le RN au 2ème tour

D’autres formations politiques ont annoncé, mais en ordre dispersé, vouloir créer un front républicain, une stratégie qui consiste à constituer une alliance de différents partis républicains pour contrer une percée ou une possible victoire de partis jugés extrémistes. Le front républicain se concrétise surtout sous la forme de désistement ou encore de consignes de vote aux électeurs.

Mardi, les candidats qualifiés pour le second tour avaient jusqu’à 18 h pour maintenir leur candidature ou y renoncer. Un peu plus de 210 désistements ont été opérés afin d’éviter une dilution des voix lors des 311 triangulaires et quadrangulaires annoncées.

Rappelons que lors du scrutin de dimanche dernier, les candidats RN sont arrivés en tête dans 294 circonscriptions sur 577. Trente neuf d’entre eux ont été élus dès le premier tour, 158 feront face à deux autres candidats, dans le cadre d’une triangulaire et 97 prendront part à un duel lors du second tour.

Une triangulaire désigne une configuration où trois candidats sont qualifiés pour le second tour. Selon le Code électoral français, lors des élections législatives, les candidats sont qualifiés au second tour à partir du moment où ils ont convaincu 12,5% des électeurs inscrits. Plus la participation est élevée, plus la possibilité d’atteindre ce seuil de qualification est importante.

D’après les résultats du premier tour des élections législatives, 306 circonscriptions ont vu trois candidats se qualifier au second tour. Sur le même principe, cette année, quatre candidats ont été qualifiés pour le second tour dans cinq circonscriptions, c’est ce qu’on appelle une quadrangulaire.