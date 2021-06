Rome : début de la réunion ministérielle de la coalition mondiale contre Daech avec la participation du Maroc

Les travaux de la réunion ministérielle de la coalition mondiale contre Daech ont débuté, lundi à Rome, avec la participation du Maroc.

Le Royaume est représenté à cette réunion par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Cette réunion ministérielle est organisée par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de l’Italie, Luigi Di Maio, et par le Secrétaire d’État américain, Antony Blinken.

Les ministres de la coalition mondiale discuteront des moyens de maintenir la pression sur les résidus de Daech en Irak et en Syrie et de contrer les réseaux de l’EI ailleurs, notamment en Afrique. Ils évalueront également les priorités pour les lignes d’effort de la Coalition liées à la stabilisation, aux combattants terroristes étrangers, au financement de la lutte contre Daech et aux efforts de contre-propagande.

La coalition mondiale contre Daech a été créée en 2014 avec l’objectif de venir à bout de ce groupe terroriste. Elle rassemble aujourd’hui 83 pays et organisations internationales.

Elle est active dans les domaines de la contre-propagande, de la lutte contre le financement du terrorisme, de la lutte contre les combattants terroristes étrangers ainsi que de l’aide à la stabilisation et à la reconstruction des territoires libérés de l’emprise de Daech.

La réunion ministérielle de Rome vise à montrer l’unité des États et des organisations membres de la coalition et à souligner que la lutte contre Daech doit continuer jusqu’à son élimination définitive. La situation sécuritaire actuelle au Sahel sera également évoquée dans ce contexte.