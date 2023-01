Réunion de Haut Niveau Maroc-Espagne : trois questions à José Luis Rodriguez Zapatero, ancien président du gouvernement espagnol

Dans une interview à la MAP, l’ancien président du gouvernement espagnol, José Luis Rodriguez Zapatero, souligne l’importance de cette rencontre, la première depuis 2015, assurant que Rabat et Madrid sont déterminés à bâtir un partenariat renouvelé tourné vers l’avenir.

1-Quel regard portez-vous aujourd’hui sur les relations entre l’Espagne et le Maroc ?

Nous sommes à l’heure d’une relance claire des relations bilatérales dans un cadre positif. Chaque fois que le Maroc et l’Espagne travaillent ensemble, les résultats sont toujours positifs dans tous les domaines : immigration, économie, développement et progrès. Les résultats profitent à l’Espagne, au Maroc et à l’ensemble de l’Afrique du Nord.

Depuis l’adoption de la nouvelle feuille de route entre les deux pays, à l’occasion de la visite du président du gouvernement, Pedro Sanchez, au Maroc en avril dernier, les échanges commerciaux ont augmenté, les perspectives sont meilleures et l’immigration clandestine, qui est une question très difficile et dure pour les deux pays, est mieux maîtrisée.

L’Union européenne doit, à ce sujet, avoir une perspective plus ambitieuse afin de contribuer au développement de l’Afrique. (…) La seule façon de résoudre ce problème est de donner leur chance aux pays d’Afrique subsaharienne.

Nous devons opérer un changement dans la politique relative à l’immigration clandestine et l’implication de l’UE est nécessaire à cet égard.

2-Quelle importance de bonnes relations entre les deux pays revêtent-elles ?

Les relations entre l’Espagne et le Maroc unissent deux continents, deux cultures. L’histoire du Maroc ne peut être comprise sans l’Espagne, et l’histoire de l’Espagne ne peut être comprise sans le Maroc. Toute vision autre que celle-là est une vision pauvre et réductible.

Lorsque vous avez une vision large, les pays se développent réellement, les gens apprécient la réciprocité et la découverte d’autres cultures.

Au fond, la grande majorité des Espagnols, des partis politiques espagnols et des entreprises espagnoles sont conscients du fait que les relations avec le Maroc sont une priorité. En outre, ils sont aussi convaincus que les Espagnols sont toujours les bienvenus au Maroc, et nous devons faire exactement la même chose.

3-Quelles sont vos attentes par rapport à la Réunion de Haut Niveau, qui se tient à Rabat ?

La RHN sera la consolidation de cette nouvelle étape, le lancement d’un programme ambitieux de coopération économique et culturelle et une opportunité pour le développement de l’Afrique sub-saharienne, qui est le grand défi et le grand engagement.

A cet égard, je tiens à souligner le rôle essentiel des deux Monarchies dans le développement des relations entre les deux pays. Il existe une fraternité très profonde entre les deux Monarchies qui est toujours au bénéfice des deux pays.