Présidentielle au Sénégal: Macky Sall signe le décret fixant le démarrage de la campagne électorale

En application des décisions du Conseil constitutionnel, la campagne électorale débute officiellement le samedi 9 mars 2024 à zéro heure pour se terminer le vendredi 22 mars à minuit, précise le décret présidentiel, publié jeudi soir.

Le Conseil constitutionnel s’est aligné sur cette la date du 24 mars, après en avoir retenu une différente de celle fixée par la présidence sénégalaise.

Les « Sages » du Conseil constitutionnel ont expliqué dans un communiqué qu’ils n’avaient fait que « pallier l’inertie de l’administration » en décidant du 31 mars, mais que l’exécutif a entretemps remédié à cet état de fait en prenant des décrets convoquant le corps électoral le 24 mars.

Le premier tour de l’élection présidentielle à laquelle participent 19 candidats retenus par le Conseil constitutionnel, le 20 janvier, va se tenir le 24 mars.

La campagne sera plus courte que les 21 jours prescrits par le code électoral.

Suite à la fixation de la date de l’élection, le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) a annoncé la distribution des temps d’antenne pour les 19 candidats en lice.

Selon un communiqué du CNRA, les premières déclarations des candidats seront diffusées dès le dimanche 10 mars.

Conformément aux exigences du CNRA, chaque candidat bénéficiera de trois (03) minutes d’antenne par jour, à la fois à la radio et à la télévision publiques, du dimanche 10 mars 2024 à 00 heure jusqu’au vendredi 22 mars 2024 à minuit.

La date d’un deuxième tour, probable en l’état actuel des candidatures, n’a pas été communiquée.

A signaler que le scrutin devait en principe se tenir le 25 février dernier avant d’être reporté par le chef de l’Etat sortant.

Le président Macky Sall, élu en 2012 et réélu en 2019 et qui ne va pas se présenter pour un nouveau mandat, a justifié le report par la crainte de nouveaux troubles, après ceux connus en 2021 et 2023, en cas d’élection contestée.