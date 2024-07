Premier « sommet des ambassadeurs de la paix » à Rabat, l’occasion de faire entendre la voix des enfants pour un monde sans guerre

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la 16ème édition du Festival international des enfants de la paix, organisée sous la présidence honoraire de la Princesse Lalla Meryem, qui se poursuit jusqu’au 30 juillet.

Lors de cette manifestation culturelle, marquée par la participation de groupes d’enfants issus de 25 pays, dont des enfants Maqdessis, un appel à la paix a été lancé, en arabe et en anglais, dans lequel les enfants ont plaidé pour un monde où chaque enfant peut vivre partout en paix, sans guerre.

Ce sommet a connu la nomination de la première génération des ambassadeurs du Festival de la Paix dans le monde, issus de nationalités et de cultures diverses, qui se voient confier la mission de devenir des symboles de la paix et de diffuser les valeurs de coexistence, d’harmonie et d’amour au sein de leurs entourages et sociétés respectifs.

Diverses initiatives de paix présentées par ces enfants ont également été examinées en vue de leur adoption et mise en œuvre après leur retour dans leurs pays, afin de renforcer l’esprit de coexistence et d’échange culturel entre eux.

A cette occasion, le Directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, a souligné que l’Agence œuvre, sous la conduite du Roi Mohammed VI, à préserver le patrimoine de la ville Sainte et son caractère culturel religieux en tant que ville des adeptes des trois religions monothéistes, tout en consacrant les valeurs de paix, de justice, de vérité, de liberté et de vivre-ensemble.

Il a ainsi émis l’espoir que tout un chacun puisse mener une vie normale à Al Qods et en Palestine, où enfants et étudiants puissent rejoindre leurs écoles dans la paix et la quiétude et renouer avec la normalité à l’instar des autres enfants du monde.

De son côté, le directeur artistique du Festival international des enfants de la paix, Najib Mustapha Kamali, a mis en avant le rôle essentiel de ces jeunes ambassadeurs en tant que source d’inspiration dans le monde, notant qu’ils porteront non seulement le titre d’Ambassadeurs de la paix, mais aussi la responsabilité de promouvoir l’esprit de coexistence, la culture de la paix et la compréhension mutuelle.

Ces jeunes ambassadeurs sont capables d’inspirer le changement, a-t-il estimé, notant que leur succès dans cette noble mission dépend non seulement de leurs efforts individuels mais aussi du soutien et des encouragements qui leur sont fournis.

A noter que la Côte d’Ivoire est l’invitée d’honneur de cette édition du Festival, organisée dans le cadre des festivités marquant la célébration de la glorieuse Fête du Trône.

Selon les organisateurs, cette édition du Festival, qui fête cette année son 25è anniversaire, est une occasion idéale pour renforcer les liens culturels et civilisationnels entre les enfants, promouvoir le rayonnement de l’identité marocaine, tout en reflétant les valeurs de paix et de tolérance prônées par le Royaume.