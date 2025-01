Parti libéral du Canada : le successeur de Trudeau sera connu le 9 mars

Le PLC « sera prêt à se battre et à remporter les élections de 2025 », a déclaré son président Sachit Mehra dans un communiqué. « C’est le moment pour les libéraux de partout au pays d’échanger des idées et de s’engager dans un débat constructif pour façonner l’avenir de notre parti et de notre pays – et j’encourage tous les libéraux à contribuer à cette étape passionnante pour notre parti », a-t-il ajouté.

Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a annoncé lundi à Ottawa qu’il quitte ses fonctions de chef du Parti libéral.

Trudeau, dont le gouvernement minoritaire est plus affaibli que jamais, a ajouté lors d’un point de presse qu’il demeurera Premier ministre jusqu’à ce que son successeur soit choisi.

Le député Chandra Arya de l’Ontario a annoncé sa candidature jeudi devenant la deuxième personne à le faire après l’ex-député montréalais Frank Baylis.

Les frais d’inscription ont été fixés à 350.000 dollars et les personnes intéressées auront jusqu’au 23 janvier pour officialiser leur candidature, a souligné le conseil national du PLC.

Le parti a décidé de resserrer les critères face aux inquiétudes concernant l’ingérence étrangère. Seuls les citoyens canadiens, les résidents permanents et les gens ayant le statut d’Indien en vertu de la Loi sur les Indiens pourront s’inscrire.

Au pouvoir depuis 2015, Trudeau a indiqué qu’il a rencontré la gouverneure générale Mary Simon qui a accepté de proroger la session parlementaire actuelle jusqu’au 24 mars prochain.

Les prochaines élections fédérales canadiennes doivent avoir lieu au plus tard le 20 octobre prochain. Toutefois, les partis de l’opposition ont fait savoir qu’ils feront tomber le gouvernement dès la reprise des travaux parlementaires.