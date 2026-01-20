Pakistan : le bilan de l’incendie d’un centre commercial à Karachi s’alourdit à 23 morts

Le bilan de l’incendie survenu dans un centre commercial de la ville portuaire de Karachi, dans le sud du Pakistan, s’est alourdi à 23 morts après la découverte de nouveaux corps, ont annoncé lundi les autorités locales.

Le feu s’est déclaré tard samedi soir au Gul Plaza, un immeuble commercial de plusieurs étages abritant plus de 1.200 boutiques. Le sinistre a finalement été maîtrisé dimanche, après plus de 24 heures d’intervention ininterrompue des équipes de secours.

Les autorités redoutent une nouvelle aggravation du bilan, 46 personnes étant toujours portées disparues, a indiqué le chef de la police de la ville, Asad Raza, précisant que seules six victimes avaient pu être identifiées à ce stade.

Le ministre en chef de la province du Sindh, Murad Ali Shah, avait assuré, lundi, lors d’une conférence de presse que les opérations de recherche se poursuivaient afin de retrouver d’éventuels survivants et de récupérer les corps des victimes.

La cause exacte de l’incendie n’a pas encore été officiellement établie. Les premières évaluations évoquent, toutefois, un possible court-circuit électrique, mais une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances précises du drame.

