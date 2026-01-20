Japon : plus de 42 millions de visiteurs étrangers en 2025, un record
Le Japon a accueilli en 2025 un nombre record de visiteurs étrangers, franchissant pour la première fois le seuil des 40 millions, a annoncé mardi le ministre du Tourisme Yasushi Kaneko.
Si les arrivées en provenance de Chine ont reculé dans un contexte de tensions diplomatiques entre Tokyo et Pékin, avec une baisse d’environ 45% en décembre sur un an, le volume global de visiteurs est resté élevé.
Le tourisme entrant depuis l’Asie a constitué la principale source de fréquentation en 2025. Le Japon renoue ainsi avec la dynamique observée avant la pandémie de Covid-19, période durant laquelle le nombre de visiteurs étrangers avait été multiplié par cinq entre 2012 et 2020. Au-delà de son attractivité culturelle, gastronomique et paysagère, la faiblesse persistante de la monnaie nippone face au dollar depuis près de trois ans a renforcé la compétitivité du pays comme destination touristique.
Le gouvernement japonais s’est fixé l’objectif ambitieux d’atteindre 60 millions de visiteurs étrangers par an d’ici 2030, soit un quasi-doublement en moins d’une décennie.