Maroc : la croissance économique prévue à 5% en 2026

Il s’agirait ainsi d’une phase d’accélération continue sur quatre années successives de la croissance économique, relève la même source.

Le démarrage de la campagne agricole 2025/2026 a été marqué par un déficit pluviométrique notable. Néanmoins, les précipitations abondantes et bien réparties enregistrées à partir de fin novembre ont permis de rattraper ce retard, ce qui laisse entrevoir une campagne agricole plus prometteuse. De surcroit, ces conditions climatiques favorables devraient contribuer à reconstituer les réserves des barrages et à alimenter les nappes phréatiques. Par ailleurs, l’activité d’élevage devrait se redresser en 2026, soutenue par les retombées positives de la décision royale de s’abstenir du sacrifice l’Aïd Al-Adha en 2025, l’amélioration du couvert végétal et la disponibilité des pâturages, ainsi que par le programme national de reconstitution du cheptel. Ainsi, la valeur ajoutée agricole devrait évoluer de 10,4% en 2026, après 4,5% estimée en 2025, sous l’hypothèse d’une production céréalière supérieure à la moyenne.

Pour ce qui est de l’activité de la pêche, elle devrait légèrement se redresser en 2026 après sa baisse prévue en 2025, suite au repli du volume des débarquements de la pêche côtière et artisanale.

Dans ces conditions, le secteur primaire devrait progresser de 10% en 2026 après une évolution de 3,7% estimée en 2025, contribuant ainsi de 1,1 point à la croissance économique nationale en 2026 contre 0,4 point en 2025.

Concernant les activités non agricoles, elles auraient affiché une progression de 4,5% en 2025 et devraient augmenter de 4,3% en 2026, soutenues principalement par la consolidation des activités industrielles, la poursuite de la bonne performance du secteur du BTP (bâtiment et travaux publics), ainsi que par la vigueur des services marchands.

Cette dynamique devrait également bénéficier de la bonne tenue de la demande intérieure et de l’effet d’entraînement des grands projets d’investissement. Ainsi, les activités secondaires auraient affiché une croissance remarquable de 4,8% en 2025, et devraient évoluer de près de 4,2% en 2026. Leur contribution à la croissance économique nationale devrait ainsi se stabiliser aux alentours de 1,1 point en 2025 et 2026.

Par ailleurs, le secteur tertiaire devrait confirmer sa résilience avec une croissance de 4,3% en 2026 après 4,5% en 2025, contribuant positivement à la croissance du produit intérieur brut (PIB) à hauteur de 2,3 points en 2026 après 2,4 points en 2025.

L’activité du commerce et réparation, dont la valeur ajoutée représente 19,1% de la valeur ajoutée tertiaire en moyenne sur la période 2014-2024, devrait s’accroître de près de 3,9% en 2025 et 4,6% en 2026, bénéficiant de la bonne dynamique économique nationale et de la vigueur de la demande intérieure dans un contexte d’inflation maitrisée.

Après son fort redressement, l’activité d’hébergement et de restauration aurait poursuivi son amélioration en 2025, affichant un accroissement de près de 9,7%. Cette expansion devrait être appuyée notamment par la consolidation des arrivées touristiques, la solidité des recettes de voyage ainsi que par les efforts déployés pour renforcer la promotion de la destination Maroc et améliorer son accessibilité.

En 2026, cette dynamique devrait se maintenir, portée par la poursuite du renforcement de la demande internationale et par l’amélioration graduelle de la capacité d’accueil et des services touristiques. Les services du transport et d’entreposage auraient progressé de 4,1% en 2025, au lieu de 7,4% en 2024. Cette dynamique devrait profiter de l’accroissement continu du trafic ferroviaire, de l’intensification des flux aériens nationaux et internationaux, et de la bonne tenue du trafic global du transport maritime.

Cette tendance devrait rester favorable en 2026, enregistrant une amélioration de 5,3%, appuyée par la poursuite de la croissance des flux de voyageurs et de marchandises, l’expansion des capacités aéroportuaires et portuaires, et par l’amélioration des services logistiques.

Les services non marchands auraient continué d’afficher une croissance positive de 4,9% en 2025 suite notamment à l’accroissement de la masse salariale, avant d’enregistrer 4,3 % en 2026.

En valeur, la croissance du PIB devrait passer de 6,7% en 2025 à 6,3% en 2026, donnant lieu à une inflation, mesurée par l’indice implicite du PIB, de 1,3% en 2026 après 1,9% attendue en 2025.