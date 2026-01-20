Russie : le FMI abaisse à 0,8% ses prévisions de croissance du PIB pour 2026

Elle s’inscrit toutefois dans la fourchette de prévisions de la Banque centrale de Russie, maintenue entre 0,5% et 1,5% en octobre.
Pour 2027, le FMI prévoit une progression du PIB russe de 1%, un niveau également inférieur aux anticipations de la Banque centrale, estimées entre 1,5% et 2,5%, ainsi qu’à la projection du ministère du Développement économique, fixée à 2,8%.
S’agissant de 2025, l’institution financière internationale estime que l’économie russe a enregistré une croissance de 0,6%, un chiffre inchangé par rapport à son évaluation d’octobre, après une révision à la baisse depuis 0,9%.