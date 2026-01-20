Russie : le FMI abaisse à 0,8% ses prévisions de croissance du PIB pour 2026

Le Fonds monétaire international (FMI) a abaissé sa prévision de croissance du produit intérieur brut (PIB) de la Russie à 0,8% en 2026, contre 1% anticipé en octobre dernier, selon la dernière mise à jour des Perspectives de l’économie mondiale publiée lundi.

Cette estimation, relayée par les médias, demeure inférieure à celle du ministère russe du Développement économique, qui table désormais sur une croissance de 1,3% en 2026 après avoir revu sa projection de 2,4% à la baisse en septembre.