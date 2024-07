Ouverture à Laâyoune des travaux de la 3ème session de la Commission mixte de coopération Maroc-Guinée Bissau

Co-présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre bissau-guinéen des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des communautés, Carlos Pinto Pereira, cette session s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de fraternité qui unissent le Maroc et la Guinée Bissau et intervient conformément à la volonté des deux pays de consolider davantage leurs relations de coopération.

Ont pris part aux travaux de cette session notamment l’ambassadeur, directeur général de l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), Mohamed Methqal, ainsi que des représentants de plusieurs départements.