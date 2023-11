Norvège : les autorités sanitaires alertent sur la vague de Covid-19

En effet, les chiffres de l’Institut montrent une augmentation marquée des hospitalisations liées à la Covid-19, lesquelles sont passées de 287 admissions au cours de la semaine se terminant le 22 octobre à 397 admissions la semaine d’après. « Nous sommes préoccupés par le fait que trop peu de personnes appartenant aux groupes à risque pour la Covid-19 et la grippe ont été vaccinées jusqu’à présent », a relevé, à cet effet, Trygve Ottersen, directeur général du NIPH.

Il a, en outre, averti que si la tendance se poursuit et provoque une épidémie précoce d’infections respiratoires, un nombre supplémentaire de personnes pourraient tomber gravement malades, ce qui se répercutera sur le nombre d’hospitalisations et sur la capacité de traitement.

Les hôpitaux norvégiens et les autorités locales ont été invités à se préparer à une augmentation des hospitalisations dues au virus. De plus, comme la saison de la grippe pourrait commencer avant Noël, la vaccination contre la grippe est recommandée aux groupes vulnérables et aux travailleurs de la santé.