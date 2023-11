Burkina: plusieurs terroristes neutralisés par l’armée dans le centre-est du pays

Après plusieurs jours d’offensives terrestres et aériennes, « les terroristes sont déboussolés dans la région du Centre-est », a précisé le média burkinabé, citant des sources sécuritaires.

La même source ajoute que des attaques menées samedi par les forces armées ont permis de neutraliser plusieurs assaillants et de saisir leurs motos, notant que « les opérations se poursuivent pour rétablir la paix et la sécurité ».

Mardi, les Forces combattantes du Burkina ont tué plusieurs terroristes et récupéré du matériel de guerre, dans des opérations au centre-nord du pays et à Lanfiera (Boucle du Mouhoun).

Depuis 2015, le Burkina est pris dans une spirale de violences perpétrées par des groupes terroriste affiliés à l’Etat islamique et à Al-Qaïda. Ces violences ont fait plus de 16.000 morts civils et militaires depuis 2015, dont plus de 5.000 depuis le début de l’année 2023, selon l’ONG Acled.