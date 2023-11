France : deux morts et trois blessés dans une fusillade à Marseille

Les cinq personnes étaient dans leur voiture sur le parking de l’établissement de restauration rapide quand un véhicule est arrivé à leur hauteur et les a rafalés au kalachnikov, tuant le conducteur et la passagère à l’avant et blessant les trois passagers à l’arrière, dont deux grièvement, précise la presse, citant le procureur de Marseille.

Les trois hommes étaient connus de la justice pour « trafic de stupéfiants et violences dans la région toulonnaise » tandis que les deux femmes n’avaient aucun antécédent judiciaire, selon la même source.

L’identité du tireur n’a pas été dévoilée mais un véhicule, qui pourrait « vraisemblablement » lui appartenir, a été retrouvé incendié à proximité du lieu de la fusillade, a détaillé le procureur.

La police judiciaire a été saisie de l’affaire et une enquête pour assassinats et tentatives d’assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs a été ouverte.

Depuis le début de l’année, une quarantaine de personnes ont été tuées dans la deuxième ville de France, où le trafic de stupéfiants est un problème important, soit déjà plus que sur toute l’année dernière.