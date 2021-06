Nicolas Sarkozy et Carla à Marrakech pour un prestigieux concert de musique

Nicolas Sarkozy doit se rendre à Marrakech avec son épouse Carla Bruni qui participe à un prestigieux concert de musique dans la ville ocre, apprend Atlasinfo dans l’entourage de l’ancien président.

Carla Bruni-Sarkozy, ancien top ultra-glamour reconverti en chanteuse à succès, écrit et compose ses chansons. Sa participation à ce concert musical, diffusé en prime time samedi 19 juin sur France 2, sera un évènement marquant et fera d’elle assurément la guest star de cette grande manifestation artistique.

Sous le titre de “La fête de la chanson orientale”, le concert se déroulera à la Ménara “sous le signe du partage et de la paix”. Et c’est Daniela Lumbroso qui est derrière les manettes de cet évènement musical. L’ancienne animatrice française à une passion pour la chanson française. Elle a produit des émissions comme “We love Chanson Française” ou encore “Allez viens, je t’emmène”.

Cette manifestation artistique, qui se tient à la veille de la fête de la musique, va mettre à l’honneur de grandes chansons françaises et orientales, qui seront adaptées grâce à des arrangements orientaux originaux, crées pour l’occasion.

Ces arrangements ont été réalisés en collaboration par un chef d’orchestre de pop française et un chef d’orchestre de musique arabe. De grands noms de la chanson française partageront la scène avec des stars de la chanson du monde arabe.

Pour Daniela Lumbroso, “le Maroc s’affirme comme lieu d’échange et de paix, carrefour de l’Orient et de l’Occident. C’est donc au Maroc que nous souhaitons tourner cette émission”, soulignant que cette soirée de fête sera placée “sous le signe du voyage, du partage et de la transmission pour rappeler l’histoire et l’héritage commun de ces deux cultures qui se sont si souvent entrecroisées, mélangées, aimées”.

Plusieurs personnalités ont apporté leur soutien actif à la réalisation de ce grand projet artistique, notamment la ministre du Tourisme, Nadia Fettah, le directeur de l’Office national marocain du tourisme, Adil el Fakir, partenaire de l’opération, et le président de la Fondation des musées du Maroc, Mehdi Qotbi.

Le concert sera également diffusé par la chaîne francophone TV5 Monde.