Covid-19: La France ouvre la vaccination aux adolescents

La vaccination contre le nouveau coronavirus est ouverte à tous les enfants de 12 ans et plus, à partir de ce mardi en France, ce qui représente plus de 3 millions et demi de personnes.

La vaccination est étendue aux adolescents âgés de 12 à 18 ans sous certaines conditions avec, comme principal enjeu, l’augmentation de la couverture vaccinale pour limiter au maximum la circulation du virus. L’injection d’un vaccin anti-Covid se fait uniquement en centre de vaccination avec l’autorisation des deux parents et le consentement du mineur. Pour ceux ayant développé un syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique à la suite d’une infection par le SARS-CoV-2, les autorités sanitaires ne recommandent pas la vaccination. L’élargissement de la campagne vaccinale à cette tranche d’âge a été annoncé le 6 juin par le président Emmanuel Macron, après que les autorités sanitaires ont ouvert quelques jours auparavant la vaccination à tous les adultes. L’Agence européenne des médicaments avait autorisé la vaccination des 12-15 ans avec le vaccin Pfizer-BioNTech le 28 mai. Depuis le début de la campagne vaccinale en France, 30.374.473 personnes ont reçu une première dose d’un vaccin anti-Covid, selon le gouvernement. Quatre vaccins sont autorisés actuellement en France; à savoir Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Janssen.