ONU: les Emirats et le Bahreïn réaffirment leur “plein soutien” à la souveraineté du Maroc sur son Sahara

Les Emirats Arabes Unis ont réaffirmé, devant le Comité des 24 des Nations-Unies, leur “plein soutien” à la souveraineté du Maroc sur son Sahara, ainsi qu’à “l’ensemble des mesures que le Royaume entreprend pour défendre son intégrité territoriale et protéger ses citoyens”.

Les Emirats “soutiennent l’initiative d’autonomie dans le cadre de la souveraineté du Maroc et de son intégrité territoriale, comme solution conforme au droit international, à la Charte de l’ONU et aux résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité”, a souligné, lundi à New York, le représentant émirati à cette réunion.

Il a également salué la tenue des deux tables rondes de Genève en 2018 et 2019, tout en appelant à la poursuite des négociations lancées en 2007 sous l’égide des Nations-Unies.

Le diplomate émirati a rappelé que, “dans le cadre de la mise oeuvre dans les faits des relations historiques et solides et du partenariat stratégique qui lient les deux pays frères, les Émirats arabes unis ont ouvert un consulat dans la ville de Laâyoune, dans les provinces du sud du Royaume du Maroc, le 4 novembre 2020.”

De même, a-t-il poursuivi, les Emirats saluent les initiatives prises par le Maroc dans le domaine des droits humains, ainsi que sa coopération avec le Haut-Commissariat des droits de l’Homme de l’ONU.

“Nous saluons également les efforts déployés par le Maroc pour développer la région du Sahara marocain et améliorer les conditions économiques et sociales, notamment le lancement par Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Nouveau modèle de développement des Provinces du sud”, a conclu le diplomate émirati.

Même positon de Bahreïn

Le Royaume de Bahreïn ason tour réitéré, devant l’ONU son soutien, tout en saluant les “efforts sérieux et crédibles” du Royaume sur la base de l’initiative d’autonomie, qui représente “la solution juste et durable”.

«Partant de sa position constante de soutien au Maroc, le Royaume de Bahreïn a inauguré en décembre dernier un consulat général dans la ville de Laâyoune au Sahara marocain», a déclaré le représentant du Bahreïn à la réunion du C24.

Le Bahreïn, a-t-il ajouté, exprime «son soutien et sa solidarité avec le Maroc pour la défense de sa souveraineté, ses droits, et la sûreté et la sécurité de son territoire et de ses citoyens au niveau du point de passage marocain d’El Guerguerat dans le cadre de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Maroc, et dans le respect de la légalité internationale».

Le diplomate a également salué les efforts menés par le Secrétaire général des Nations-Unies visant à parvenir à une solution politique durable basée sur le compromis, dans le cadre de la souveraineté marocaine, pour la résolution de ce différend.