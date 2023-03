Mondial 2030 : La candidature “historique” Espagne-Maroc-Portugal renforcera les liens entre l’Europe et l’Afrique (Fédération espagnole de football)

‘’C’est une candidature historique, car pour la première fois, une Coupe du monde masculine serait organisée conjointement sur deux continents différents’’, indique la Fédération espagnole de football dans un communiqué.

L’union des trois pays voisins contribuera à renforcer les liens entre l’Europe et l’Afrique, ainsi que l’ensemble de la Méditerranée, et inspirera des milliers de jeunes des deux continents dans un projet commun, qui repose sur l’impact que le football peut avoir sur le développement sportif et social de la région, ajoute l’instance présidée par Luis Rubiales.

‘’Il s’agit de la candidature la plus forte possible pour la Coupe du monde 2030 en termes sociaux, sportifs et culturels, ainsi qu’en termes d’infrastructures’’, fait observer la même source, relevant que les fédérations européennes de la discipline ont accueilli ‘’très positivement’’ cette candidature.

SM le Roi Mohammed VI a annoncé, mardi, la candidature conjointe du Maroc, avec l’Espagne et le Portugal, pour abriter la Coupe du monde 2030, dans un message à l’occasion de la remise du Prix de l’Excellence de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour l’année 2022 (CAF President’s Outstanding Achievement Award-2022).

Cette candidature commune, sans précédent dans l’histoire du football, sera celle de la jonction entre l’Afrique et l’Europe, entre le nord et le sud de la Méditerranée, et entre les mondes africain, arabe et euro-méditerranéen, a noté le Souverain.