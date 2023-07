Mohammed VI, le sérieux, gage d’efficacité et de performances !

Ce fut un discours royal court, d’une dizaine de minutes, mais avec un effet coup de poing. Des idées choc bien concises. Des clarifications indispensables. Un bilan économique et politique honorable, de quoi rendre fiers et optimistes tous les Marocains, de quoi lancer les perspectives les plus prometteuses.

De l’investissement dans l’économie verte avec des projets structurants qui forcent l’admiration internationale, passant par la généralisation de la protection sociale qui soudent la solidarité entre Marocains, du lancement des projets industriels « Made in Morocco », jusqu’à la réalisation de performances inédites dans le domaine sportif couronné par l’exploit des Lions de l’Atlas lors de la Coupe du Monde au Qatar, ces principaux acquis et réalisations marocains sont liés par une seule valeur, celle du sérieux, gage d’efficacité et de performances.

La valeur du sérieux

Mohammed VI le souligne avec une emphase royale. Si les Marocains ont réussi à briller, à se distinguer, à s’imposer, ils le doivent essentiellement à une valeur qui est intrinsèque à leur ADN culturel et politique. Une valeur basée sur le sérieux, la confiance et le travail acharné. Le souverain le constate et encourage à le consacrer comme mode de travail pour davantage de réalisations.

Cette valeur a été à l’origine de la dynamique interne qui a participé à transformer la vie et les perspectives de millions de Marocains en construisant un présent engageant et un avenir prometteur, elle l’a été aussi dans le travail herculéen qui a permis de convaincre la plupart des acteurs de la communauté internationale de la justesse et de la pertinence de sa cause nationale. Résultat, le Maroc est largement reconnu dans ses frontières historiques et la cause nationale fait des étincelles dans tous les forums internationaux.

Le sérieux était aussi à l’origine de grandes réalisations marocaines à l’international qui ont fait briller son étoile et distingué son label. Ce discours royal a été aussi l’occasion de replacer ces performances et ces évolutions dans leur contexte dynamique et prometteur. Avec deux préoccupations majeures du moment : la question palestinienne et le voisinage algérien.

La Palestine, une question cardinale

Deux messages internationaux d’une importance capitale ont été donc délivrés dans ce discours du Trône. Le premier concerne la question palestinienne. Le Roi Mohammed VI a tenu à redire à quel point la cause palestinienne est une question cardinale pour la diplomatie marocaine. Tous les Marocains ont à cœur que le peuple palestinien puisse jouir de son Etat national dans ses frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale.

Ce rappel royal de cette position a pour objectif de déconstruire la propagande antagoniste aux intérêts du Maroc qui consiste à prétendre que la reconnaissance par Israël de la souveraineté marocaine sur son Sahara aura pour conséquence un silence marocain et une limitation de sa marge de manœuvre sur la question palestinienne. Non, il n’y pas de troc politique entre Israël et le Royaume du Maroc. Non le Maroc ne laissera jamais tomber la question palestinienne qu’il a élevée au rang de cause nationale.

Le Maroc dont le souverain préside le comité al Qods continuera à défendre de manière acharnée le droit des Palestiniens à jouir de leur foyer national, la seule solution qui pourrait apporter « sécurité et stabilité aux peuples de la région ».

Algérie, un appel à la réconciliation

Le second message international de ce discours royal fut à l’adresse du voisin algérien. La relation est qualifiée par Mohammed VI de « stable ». Malgré toutes les tensions qui caractérisent les relations entre les deux pays, le Roi Mohammed VI continue de tendre la main de la réconciliation au leadership et au peuple algérien. Il le redit avec solennité, aucun mal ne toucherait le peuple algérien en provenance du Maroc.

“Nous rassurons nos frères en Algérie, leur direction et leur peuple qu’ils n’auront jamais à craindre de la malveillance de la part du Maroc”, a assuré le souverain dans son discours à la nation radio-télévisée..

Cette affirmation vise aussi à vider de toute sa substance la propagande malfaisante qui consiste à faire croire que le rapprochement entre Israël et Le Maroc est fatalement une menace pour la sécurité nationale algérienne. Les milieux algériens hostiles au Maroc instrumentalisent cet argument fallacieux pour surenchérir, mobiliser et nourrir l’animosité et les ruptures.

“Nous rassurons nos frères en Algérie, leur direction et leur peuple qu’ils n’auront jamais à craindre de la malveillance de la part du Maroc”, a assuré le souverain d’une voix ferme.

Mohammed VI a saisi l’occasion de ce discours pour envoyer un message d’affection et d’amitié au peuple algérien qu’il sait réceptif à ce genre d’attitudes marocaines qui redonnent aux relations de voisinage l’importance stratégique qu’elle mérite.

“Nous prions le Très-Haut pour un retour à la normale et une réouverture des frontières entre nos deux pays voisins et nos deux peuples frères”, a affirmé le Roi.

En prenant de telles positions, le souverain montre avec du concret et du sérieux qu’il est un homme qui veut la paix et la prospérité pour l’ensemble de la région du Maghreb et qui passe fatalement par une réconciliation historique entre les deux pays frères malgré tout, le Maroc et l’Algérie.