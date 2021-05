Mohamed Benchaâboun participe à Paris au sommet sur le financement des économies africaines

Le ministre marocain des Finances et de l’Economie, Mohamed Benchâboun, prend part au « sommet sur le financement des économies africaines », qui se tient le 18 mai à Paris en format hybride (à la fois en présentiel et en visio-conférence) avec la participation d’une trentaine de chefs d’Etat et de Gouvernement et dirigeants d’organisations internationales.

Mohamed Benchâboun sera accompagné du directeur général du Trésor à ce sommet qui va tenter de trouver des solutions inédites à la crise de financement en Afrique et au poids de la dette.

Si sur le plan sanitaire, l’Afrique a jusqu’ici été relativement épargné par la pandémie de Covid-19, engendrant officiellement quelque 130 000 morts au total, le « choc économique » a toutefois provoqué la première récession du continent africain en 25 ans.

La France veut mobiliser près de 400 milliards de dollars sur les 650 milliards des droits de tirage spéciaux (DTS) du FMI pour le financement des économies africaines, durablement frappées par le Covid-19.

Selon une source à l’Elysée, ce sommet vise deux axes : « le premier axe est de mettre en place un paquet de soutien massif au continent africain pour l’aider à surmonter le choc de la pandémie ; mais aussi, et c’est le second axe, de poser des bases pour un nouveau cycle de croissance en Afrique, un nouveau cycle de croissance qui profitera tout d’abord au continent africain et à sa population, mais qui sera aussi un relais de croissance pour l’ensemble de l’économie mondiale ».

Le sommet va également insister sur « le secteur privé africain d’une part, et le fait que l’Afrique doit pouvoir bénéficier beaucoup plus qu’avant de des liquidités financières internationales qui sont abondantes », indique cette source élyséenne. Pour qui l’environnement des affaires en Afrique doit s’améliorer pour que les gens aient plus envie d’investir ».

Le Sommet sur le financement des économies africaines fait suite à la diffusion d’une tribune de 18 dirigeants africains et européens, publiée le 15 avril 2020, en faveur d’une mobilisation de la communauté internationale pour affronter les conséquences de la crise sanitaire et économique causée en Afrique par la pandémie.

Tous les signataires de cette tribune du 15 avril 2020 ont été conviés au Sommet, ainsi que des membres du G7 et du G20 et des dirigeants d’organisations internationales.