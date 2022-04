Mélenchon, faiseur de présidents ?

Si on exclut la légitime amertume d’avoir raté encore une fois la seconde place de la présidentielle de si peu, Jean Luc Mélenchon peut être fier d’avoir fait une campagne qui a fait mouche. De l’aveu même d’une de ces plus intransigeantes opposantes, il est celui qui mené la meilleure campagne électorale.

En effet , l’excellent orateur qu’est Jean Mélenchon a su mener une aventure présidentielle d’une rare qualité. La preuve grâce à son talent et à ses prises de positions, de nombreux jeunes, notamment issus de l’immigration, ont retrouvé la voie des urnes. Les études d’opinions qui montrent ce nouveau phénomène renseignent précieusement sur la tournant qualitatif opéré dans ce scrutin de la part d’une catégorie de la population traditionnellement allergique aux bureaux de vote.

En pleine tourmente électorale, alors que le polémiste Éric Zemmour tentait , avec un langage violent et volontairement stigmatisant, d’installer sa réputation d’homme anti-immigrés pour capter les voix des différentes droites, le seul homme politique qui s’est dressé explicitement contre ce discours est le leader de la France Insoumise.

Quitte à se faire taxer de complice avec la mouvance islamiste, Jean Luc Mélenchon s’est attaché à une position de principes reprochant à l’extrême droite d’instrumentaliser la haine anti-musulmans pour des agendas électoraux contestables.

Ce segment de la campagne a enfanté une situation inédite. Pour la première fois, des associations de musulmans, des organisations issues de l’immigration, des personnalités en faveur de la diversité ont publiquement pris fait et cause pour Jean Luc Mélenchon. Elles ont endossé cet enfant de Tanger qui parle de son Maroc natal avec tendresse et admiration comme en témoigne sa sortie sous la coupole de l’Assemblée pour tresser des lauriers à la politique suivie par le royaume pour endiguer la pandémie du Covid.

Jean Luc Mélenchon a campé durant cette campagne où la haine de l’immigré, la détestation de l’étranger, la méfiance a l’égard de l’autre étaient le principal carburant, le personnage du vivre ensemble. du respect de la laïcité protectrice d’une république égalitaire. Il a même réussi à faire oublier son allergie à l’égard de l’Otan en pleine guerre contre l’Ukraine et son admiration qu’il partage avec l’extrême droite du style Poutine, autoritaire et égocentré.

Jean Luc Mélenchon, malgré son échec au premier tour, a réalisé une telle performance qu’il s’est transformé en faiseur de président. Les deux finalistes, Emmanuel Macron et Marine Le Pen , ont immédiatement tenter de gauchir leur discours pour tenter de plaire à sa base électorale. Les deux mettant en exergue avec une stratégie de captation non feinte une volonté de séduire le réservoir de voix de la France insoumise.

Cette double démarche a été aussi encouragée par le positionnement gris-clair de Jean Luc Mélenchon. S’il est vrai qu’il a affirmé avec force qu’aucune voix ne doit aller à l’extrême droite, il n’a pas demandé ouvertement à ses électeurs de voter pour Emmanuel Macron comme l’ont fait d’autres responsables de gauche, écologistes et communistes, et même l’ancien président Nicolas Sarkozy.

Cette prise de position de la part de Jean Luc Mélenchon est susceptible, selon de nombreux observateurs, d’encourager le phénomène de l’abstention, surtout de la part d’un électorat qui est venu à la politique sur un double refus de Macron et de Le Pen. Ceux qui rêvaient de changer le casting de 2017 et d’imposer un nouveau personnel politique seront déçus et tentés pour retrouver leurs bouderies électorales.

Parmi les défis qui s’imposent à Jean Luc Mélenchon, au delà de barrer le chemin de l’Élysée à Marine Le Pen, se trouve dans la manière avec laquelle il va pourvoir exploiter cette manne électorale qui s’est beaucoup enrichie de nouveaux entrants. Les législatives sont un test grandeur nature de cette nouvelle influence de la France Insoumise dans le nouveau paysage politique français où le président sortant, sera réélu le 24 avril prochain, ne pourrai plus disposer d’une majorité aussi confortable que celle de 2017.

Il est fort à parier que tous ces calculs politiques sont actuellement au cœur de la stratégie de négociations souterraines entre l’équipe d’Emmanuel Macron et celle de Jean Luc Mélenchon. De ses résultats dépende en partie le nouveau mood politique dans un pays fracturé par les divisions, prompt à s’enflammer socialement à la moindre étincelle ou malentendu politique .