La coopération militaire entre le Gabon et la France au menu d’entretiens entre Ali Bongo et le Chef d’Etat-Major des Armées françaises

Le Chef d’Etat-Major des Armées françaises, le Général d’Armée Thierry Burkhard, a été reçu par le président gabonais, Ali Bongo Ondimba, pour faire le point sur la coopération militaire entre le Gabon et la France, ainsi que ses perspectives.

“Le Général d’Armée Burkhard est venu échanger avec le Chef de l’Etat sur l’état de la coopération militaire entre le Gabon et la France, en vue d’en développer les perspectives, concernant particulièrement les enjeux en matière de sécurité au Gabon”, indique un communiqué de la présidence relayé par l’Agence de presse gabonaise (AGP).

Outre la coopération militaire, le Chef d’Etat-Major a saisi l’opportunité de cette audience pour présenter au chef de l’Etat gabonais la situation sécuritaire en Afrique et l’engagement des Armées françaises sur le Continent.

Pour la présidence gabonaise, c’est “autant de sujets d’importance, au moment où le Gabon œuvre, en sa qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2022-2023, à l’avancement du règlement des problématiques majeures de l’heure sur le Continent et dans le monde, notamment les questions de paix et de stabilité”.

La coopération militaire entre le Gabon et la France s’inscrit dans le cadre d’excellentes et traditionnelles relations bilatérales qui lient les deux pays. Au Gabon, la mission de coopération de sécurité et de défense (MCSD) est placée sous l’autorité de l’attaché de défense près l’ambassade de France au Gabon et São Tomé-et-Principe.

Elle est composée d’une Direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD) à l’ambassade, ainsi que d’officiers et de sous-officiers des trois armées françaises mis à disposition de l’armée gabonaise. Qualifiés de “coopérants militaires”, ces experts sont placés auprès des autorités militaires gabonaises qu’ils conseillent et appuient dans le cadre d’accords de partenariats entre le Gabon et la France.