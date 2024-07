Maroc-SNUD : Focus sur le renforcement de la coopération dans le tourisme durable et le développement des coopératives marocaines

Lors de cette rencontre, les deux parties se sont félicitées des liens de coopération entre le Maroc et le Système des Nations Unies et ont passé en revue le bilan de coopération qualifié de positif entre les deux parties dans le domaine du tourisme et de l’artisanat, indique le ministère dans un communiqué.

Cette coopération s’est traduit par la concrétisation de plusieurs actions de coopération, notamment l’accompagnement dans la mise en place de la réforme de l’hébergement touristique au Maroc, en partenariat avec le PNUD et l’ONU Tourisme, la réalisation d’une analyse genre sectorielle du tourisme, en partenariat entre le Département du Tourisme, le Centre d’Excellence pour la Budgétisation Sensible au Genre du Ministère de l’Economie et des Finances et l’ONU Femmes et l’élaboration d’une stratégie de sauvegarde et de valorisation des savoirs et des savoir-faire liés à l’artisanat, en partenariat avec l’UNESCO, précise le communiqué.

A cette occasion, Mme Ammor a réitéré la disposition de ses équipes à œuvrer davantage pour poursuivre le partenariat privilégié initié avec le Système des Nations Unies pour le Développement au Maroc, et a fait part de son souhait de renforcer les actions de collaboration entre les deux parties pour un plus grand impact.

De son côté, Mme Fustier dont la mission consiste à coordonner le travail des agences, fonds et programmes des Nations Unies au Maroc, a loué l’expérience du Maroc notamment en matière de développement des coopératives féminines, qui constitue un modèle pour plusieurs pays.

De même, elle a fait part de sa disposition à mettre à profit son expérience au sein des Nations Unies et à coordonner avec les agences onusiennes compétentes, en vue de dynamiser la coopération avec le Maroc notamment dans les domaines du tourisme durable et de l’adoption de l’approche genre.