Maroc/Emirats: l’alliance de cœur et de stratégie

Quand les Émirats arabes unis avaient ouvert leur consulat dans la ville iconique de Dakhla, ce geste hautement politique avait donné un coup de projecteur sur la qualité des relations entre les deux pays. Cette ouverture à la fois inédite et politiquement innovante prise par le leadership des Emirats arabes unis a ouvert la voie à de précieuses accélérations arabes à l’égard de la question du Sahara marocain.

A cette époque dans un communiqué royal qui avait suivi un entretien téléphonique entre Mohamed VI et Mohammed Ben Zayed , le Roi du Maroc avait exprimé « ses remerciements et sa considération pour cette décision historique soutenant l’unité territoriale du royaume marocain ».

Si ce geste reflète la qualité des relations entre le royaume du Maroc et les émirats arabes unies, il scelle aussi une grande parenthèse dans laquelle la famille régnante aux Emirats avait joué une rôle important depuis le debout du processus de récupération des provinces Sahariennes par le Maroc.

Les livres d’histoire retiennent avec une fierté et une gratitude partagée que l’actuel prince héritier d’Abou Dhabi, l’homme fort des Emirats, Mohammed Ben Zayed, encore adolescent, était parmi les participants de prestige à la marche verte, initiative diplomatie et populaire qui avait lancé la grande bataille de l’unité nationale .

Dans un moment crucial de son histoire, le Maroc a su trouver dans le leadership des émirats Arabes unies un allié sûr, un avocat efficace de sa cause sacrée, le recouvrement de sa souveraineté sur ses territoires sahariens.

Mohammed Ben Zayed, devenu plus tard (MBZ), personnage magnétique et emblème de cette génération, avait effectué sa scolarité dans le collège royal et entretenait depuis longtemps des relations presque filiales avec la monarchie marocaine. Le nom de son père Cheikh Zayed, fondateur des émirats, est devenu synonyme de bienfaits sociaux et d’investissements caritatifs dans de nombreux secteurs qui touchaient les marocains les plus démunies.

Au cours des années Hassan II , les Emirats de Cheikh Zayed ont énormément investi dans des projets économiques marocains structurants. En échange, le royaume du Maroc avait dès le départ apporté une aide politique et sécuritaire au jeune pays qui lui a permis de déployer ses ailes et devenir une des réussites économiques les plus éclatantes de la région en à peine un demi siècle.

Et pour cause , Les responsables émiriens ont cette solide conviction d’avoir créé en l’espace d’un temps record un pays modèle d’efficacité économique, de tolérance politique et de leadership de civilisation dans une région où les freins et autres blocages socio-culturelles freinent la créativité. Ils disent que leurs succès provient de leurs choix stratégiques d’avoir investi sur l’humain, d’avoir donné un rôle inédit à la femme, d’avoir sanctuarisé le vivre ensemble et misé sur l’interactivité avec le monde dans sa globalité

Avec Mohammed VI, la relation avec les Emirats a étoffé son ampleur au point de faire de la concertation stratégie entre les deux pays une force motrice majeur de la diplomatie dans le monde arabe. Durant toutes les crises qu’a traversé cet espace arabe pendant ces deux décennies , le Maroc et les émirats arabes unies ont toujours été dans le même bord, militant pour que la modération, la tolérance puissent l’emporter sur les postures extrêmes et les visions subversives.

Durant la récente crise du Golfe qui a vu le leadership des émirats arabes unies en compagnie de l’Arabie saoudite du Bahreïn et de l’Égypte tenter de se dresser avec une grande conviction devant les forces obscures qui veulent exploiter les colères sociales, le Maroc avait observé une neutralité positive. Mohammed VI a œuvré pour que la tension entre les membres de la famille du golfe ne puissent pas atteindre un point de non retour . Se prévalent de sa relation exceptionnelle avec Abou Dhabi et Ryad , le Roi du Maroc avait déroulée la logique d’une médiation qui avait évité le pire et pavé le chemin à une réconciliation.

Entre le Maroc et les Emirats, entre Mohammed VI et Mohammed Ben Zayed , il s’agit d’une alliance de cœur et de stratégie . Conjuguant leurs efforts et leurs intelligences, les deux puissances régionales peuvent agir sur toutes les crises et configurer tous les rapports de force à leur guise.