Maroc-Algérie: la FMEJ dénonce “vigoureusement” le comportement “irresponsable” de la TV Echourouk

La Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) a dénoncé “vigoureusement” samedi le comportement “irresponsable” de la chaîne de télévision algérienne Echourouk qui a diffusé une émission attentatoire à l’institution monarchique.

“Nous nous trouvons à Laâyoune pour la restructuration des sections de la FMEJ dans les provinces du sud et avons été surpris par le comportement irresponsable de la chaîne de télévision algérienne Echourouk”, a déclaré à la MAP le président de la FMEJ, Noureddine Miftah.

“Au nom des trois sections du Sahara et au nom de la FMEJ, je dénonce vigoureusement le comportement de cette chaîne qui n’a rien à voir avec la liberté d’expression ou la satire”, a-t-il dit.

M. Miftah a ajouté que cette soi-disant émission satirique relève de l’”insolence pure et simple” et constitue une atteinte “grossière” à la dignité et au respect dû à un chef d’Etat et une violation “flagrante” de l’éthique et des règles de déontologie.

Le président de la FMEJ a déploré la persistance de la presse algérienne dans sa guerre et ses attaques contre le Maroc, “en dépit de l’appel que nous avions lancé dernièrement depuis Laâyoune à nos confrères algériens pour cesser de jouer les pyromanes”.

“Nous leur réitérons notre appel pour abandonner ces futilités et emprunter la voie de la raison pour contribuer à l’intégration maghrébine et réduire le fossé qui existe entre les pays de la région”, a-t-il conclu.