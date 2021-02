Procès en destitution: le Sénat américain acquitte l’ancien président Donald Trump

Le Sénat n’a pas été en mesure de recueillir une majorité de vote des deux tiers requise pour condamner l’ancien président Trump pour les accusations de crimes graves et de délits, avec un vote final de 57 contre 43. Mais sept sénateurs républicains ont voté avec les 50 démocrates pour condamner Donald Trump, marquant le soutien le plus bipartisan dans l’une des quatre mises en accusation d’un président de l’histoire des Etats-Unis.

Quelques minutes après l’annonce du verdict, M. Trump a publié une déclaration remerciant son équipe de défense et dénonçant une «chasse aux sorcières» menée contre lui par ses adversaires politiques. Il a également estimé que la tentative des démocrates de mettre fin à sa carrière politique à travers ce procès a échoué, déclarant à ses partisans : «notre mouvement historique, patriotique et magnifique pour rendre l’Amérique à nouveau grande ne fait que commencer”.

Ce verdict a mis un terme au quatrième procès en destitution d’un président américain, et le seul dans lequel le mis en cause a quitté ses fonctions avant d’être jugé. Les sénateurs votaient sur une question sans précédent dans l’histoire américaine, à savoir condamner ou pas un ancien président accusé d’avoir cherché à s’opposer violemment au transfert pacifique du pouvoir, et de mettre en danger la vie de centaines de législateurs et de son propre vice-président.